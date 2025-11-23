Real Oviedo-Rayo Vallecano maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 13. haftasında futbol tutkunlarını heyecanlandıran bir mücadele sahne alacak. Real Oviedo ile Rayo Vallecano, haftanın en merak edilen karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk bölümünde istediği sonuçları alamayan ve ligin son sırasına gerileyen Real Oviedo, bu kez kendi taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmanın peşinde. Konuk ekip Rayo Vallecano ise bu sezon daha dengeli bir performans sergileyerek, 3 puanı alıp puanını 18’e yükseltmeyi ve üst sıralara doğru tırmanışını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Real Oviedo-Rayo Vallecano maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?