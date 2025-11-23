Real Betis-Girona maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 13. haftasında perde, farklı hedeflerle sahaya çıkacak iki takımın mücadelesiyle açılıyor: Real Betis ile Girona. Sezonun başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen Manuel Pellegrini’nin ekibi, bu önemli karşılaşmada alacağı galibiyetle 5. sıradaki yerini pekiştirmek amacında. Son 4 maçta 3 kez kazanan, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, yakaladıkları ivmeyi taraftarının desteğiyle devam ettirmek istiyor. Karşı tarafta ise ligde yalnızca 10 puan toplayarak 18. sıraya gerileyen Girona olacak. Peki, Real Betis-Girona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

REAL BETIS-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Real Betis-Girona maçı 23 Kasım Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL BETIS-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Benito Villamarin'de oynanacak Real Betis-Girona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL BETIS-GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Betis: Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Fornals, Amrabat, Lo Celso, Antony, Ezzalzouli, Hernandez

Girona: Gazzaniga, Martinez, Reis, Blind, Moreno, Martin, Witsel, Ounahi, Tsygankov, Gil, Vanat