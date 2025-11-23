Fransa Ligue 1’in 13. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren son derece önemli bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Nantes ile Lorient, sezonun kırılma noktalarından biri olabilecek bu randevuda kozlarını paylaşacak. Her iki takım da 10’ar puanla ligin dibine yakın seyrediyor ve 16. ile 17. sırayı paylaşıyor. Peki, Nantes-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

NANTES-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında oynanacak Nantes-Lorient maçı 23 Kasım Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

NANTES-LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA ?

Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak Nantes-Lorient maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.