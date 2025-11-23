Fransa Ligue 1’in 13. haftasında heyecan, Lille ile Paris FC arasında oynanacak kritik karşılaşmayla doruğa çıkıyor. Ev sahibi Lille, son 3 haftada yaşadığı 2 mağlubiyetin ardından taraftarı önünde hata yapmadan yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Paris FC ise son 5 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Bu mücadelede Berke Özer’in sahada olup olmayacağı ise izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Lille-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille-Paris FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...



Fransa Ligue 1'in 13. haftasında heyecan, Lille ile Paris FC arasındaki kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Ev sahibi Lille, son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetin ardından iç sahada hataya yer bırakmadan yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek Paris FC ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Zorlu deplasmanda sürpriz yaparak üst üste kayıplara son vermek isteyen ekip, rakibine karşı sahada en iyi performansını sergilemeyi amaçlıyor. Bu kritik randevuda Berke Özer'in sahada olup olmayacağı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Pek i , Lille-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında oynanacak Lille-Paris FC maçı 23 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

LILLE-PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA ?



Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille-Paris FC maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-PARIS FC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



Lille : Berke Özer, Meunier, Mandi, Mbemba, Perraud, Bouaddi, Haraldsson, Correia, Mukau, Mbappe, Giroud

Paris FC : Nkambadio, Chergui, Mbow, Chergui, De Smet, Camara, Lees-Melou, Lopez, Simon, Kebbal, Krasso