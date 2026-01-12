İspanya Süper Kupa Finali'nde Barcelona ile karşılaşan Real Madrid, sahadan 3-2'lik skorla yenik ayrıldı.
Milli futbolcumuz Arda Güler, El Clasico'ya Real Madrid adına ilk 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna girdi.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sonuca sinirlenen Arda, sahanın kenarında bulunan su şişesini tekmeledi ve kayarak yerde kaldı.
İşte o görüntüler:
Estoy flipando con Arda Güler, mira como se cae y se va rápido al túnel de la vergüenza 😂 pic.twitter.com/BFR55oIMQ4— Fran Futbol (@francoavilr) January 11, 2026