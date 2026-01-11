İspanya Süper Kupa finalinde zafer Real Madrid'i deviren Barcelona'nın! İşte maçın özeti

İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi Barcelona 3-2 kazandı ve kupayı müzesine götüren taraf oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri