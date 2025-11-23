Leipzig - Werder Bremen maçı detayları: Saat ve kanal bilgileri!

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Leipzig, Werder Bremen ile karşı karşıya geliyor. Milli aranın ardından futbolseverler, bu heyecan dolu maçı bekliyor. Leipzig, sezonun başından beri sergilediği etkileyici performansla dikkat çekiyor. İlk 10 maçta topladığı 22 puanla göz dolduran Ole Werner'in ekibi, araya kötü bir sonuçla girmelerine rağmen bu maçı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Werder Bremen ise, Leipzig karşısında sürpriz yaparak puan almak istiyor. Peki, Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?