Inter-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Serie A

Serie A’da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Inter Milan ile Napoli, Pazar gecesi San Siro’da karşı karşıya gelecek. Ezeli rakiplerin kritik randevusu futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

Serie A'da gözler Inter-Napoli karşılaşmasına çevrildi. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan mücadelede iki ezeli rakip, San Siro'da karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk maçında gülen taraf Napoli olurken, lig tablosunda Inter'in rakibine karşı dört puanlık üstünlüğü bulunuyor. Peki, Inter-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

INTER-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Napoli maçı, 11 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22:45'te başlayacak.

INTER NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter ile Napoli arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

INTER SERİE A'DA FORMDA: KUSURSUZ LİG PERFORMANSI

Inter, Şampiyonlar Ligi ve İtalyan Süper Kupası'nda yaşadığı puan kayıplarına rağmen Serie A'da son haftalarda oldukça etkileyici bir performans ortaya koyuyor. İtalya'nın en üst liginde istikrarını sürdüren Milano temsilcisi, şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmiş durumda.

2026'YA GALİBİYETLERLE BAŞLANGIÇ

Cristian Chivu yönetimindeki Inter, 2026 yılına Bologna galibiyetiyle moralli bir giriş yaptı. Nerazzurri, hafta ortasında ise Chivu'nun eski kulübü Parma'yı mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Bu mücadelede Marcus Thuram ve Federico Dimarco golleri atan isimler oldu.

MARCUS THURAM ÖNE ÇIKIYOR

Parma karşısında attığı golle üst üste ikinci maçta fileleri havalandıran Marcus Thuram, Inter'in hücum gücündeki kilit isimlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sonuçla Inter, ligde Milan'dan 11 gol fazla atarak Serie A'nın en üretken hücum hattına sahip takımı konumuna yükseldi.

PUAN DURUMU VE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Serie A'da şu ana kadar 14 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Inter, şehir rakibi Milan'ın üç puan önünde yer alıyor. Son şampiyon Napoli ise Inter'in dört puan gerisinde bulunuyor. Nerazzurri, sezonun bu bölümünde Scudetto yarışında avantajlı bir konumda yer alıyor.

BÜYÜK MAÇ SINAVI: NAPOLI KARŞILAŞMASI

Inter'in büyük maçlardaki performansı zaman zaman soru işaretleri yaratırken, Pazar günü oynanacak Napoli mücadelesi sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Buna karşın Napoli cephesi, Inter'e karşı son dört lig maçında yenilgi yaşamadıklarını hatırlatıyor.

CONTE FAKTÖRÜ VE İLK MAÇIN HATIRASI

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, sezonun ilk yarısında Stadio Maradona'da oynanan karşılaşmada Inter'i 3-1 mağlup etmişti. Eski takımına karşı yeniden galip gelmek isteyen Conte, bu sonucu San Siro'da da tekrarlamayı hedefliyor.

NAPOLI VERONA KARŞISINDA ZORLANDI

Napoli, hafta içi Hellas Verona karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Scott McTominay ve Giovanni Di Lorenzo'nun ikinci yarıdaki golleriyle beraberliği kurtaran Napoli, iç sahadaki uzun yenilmezlik serisini sürdürdü.

DEPLASMAN PERFORMANSI VE ZİRVE BASKISI

Bu beraberlik, Napoli'nin daha önce yakaladığı üst üste dört galibiyet ve gol yememe serisinin ardından geldi. Serie A'da Milan ekiplerinin gerisinde kalan ve Juventus ile Roma'nın baskısını hisseden Napoli, puan farkının açılmasını önlemek zorunda. Cremonese ve Lazio karşısında alınan 2-0'lık galibiyetler, Napoli'nin deplasman performansında olumlu sinyaller verse de, Conte'nin öğrencileri bu hafta sonu sezonun en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya kalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Inter Milan muhtemel ilk 11'i: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Martinez

Napoli muhtemel ilk 11'i: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Politano, Elmas, Hojlund

