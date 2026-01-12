Sevilla-Celta Vigo maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Sevilla-Celta Vigo maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga’da 19. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Sevilla ile Celta Vigo arasında oynanacak. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Sevilla, sahasında galip gelerek 23 puana ulaşmanın planlarını yapıyor. 26 puanla 7. basamakta yer alan Celta Vigo ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp üst sıralardaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Sevilla-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?