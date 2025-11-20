İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken açıklama yaptı. Gürlek, "Bu işin yurt dışı ayağı daha büyük" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca, "Bizim ve TFF'nin yürüttüğü soruşturma başka TFF'ye bağlı değiliz." ifadelerini kullandı. "Futbolun temizlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullanan Gürlek, "UEFA ve Interpol ile anlaşmamız var." dedi.

Akın Gürlek ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabileceklerini belirtirken bunların başkanlar, yorumcular ve kulüp yöneticileri olabileceğini ifade etti.