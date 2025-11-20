CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Milli ara dönüşü... Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Milli ara dönüşü... 11:42
Transferde Sancho gerçeği: 3 kulüple de görüşüyor! Transferde Sancho gerçeği: 3 kulüple de görüşüyor! 11:13
Avrupa'da Batagov düellosu! Avrupa'da Batagov düellosu! 10:56
Kerem'e gol sevinci davası! Kerem'e gol sevinci davası! 10:47
F.Bahçe'nin yıldızı Fransız ekibinin radarında! F.Bahçe'nin yıldızı Fransız ekibinin radarında! 10:25
Beşiktaş'tan FIFA'ya Rafa başvurusu! Beşiktaş'tan FIFA'ya Rafa başvurusu! 10:02
Daha Eski
G.Saray'a yıldız transferinde kötü haber! Rodrygo... G.Saray'a yıldız transferinde kötü haber! Rodrygo... 09:59
Skriniar'a yoğun ilgi! 2 ayrı talip... Skriniar'a yoğun ilgi! 2 ayrı talip... 09:27
F.Bahçe'ye Alman panzeri! F.Bahçe'ye Alman panzeri! 09:21
Oulai'ye dev talipler! Oulai'ye dev talipler! 22:41
F.Bahçe'de Boscagli sesleri! F.Bahçe'de Boscagli sesleri! 22:35
F.Bahçe'nin yeni transferi Arsenal'den! F.Bahçe'nin yeni transferi Arsenal'den! 22:27
Başsavcı'dan bahis açıklaması!
OH Leuven-Roma maçı saat kaçta?
Süper Loto sonuçları: 20 Kasım şanslı numaralar!
Veliaht 11. bölüm fragmanı izle