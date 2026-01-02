2026'nın ilk süper randevusunda Al Ahli, ligin 'durdurulamaz' gücü Al Nassr'ı test ediyor. Evinde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan Al Ahli, savunma lideri Merih Demiral ile Ronaldo'yu durdurmaya çalışacak. Al Nassr ise bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçlarda en az 2 gol atma başarısı gösterdi. Hem lig şampiyonluğu hem de psikolojik üstünlük adına kritik öneme sahip olan derbi heyecanla bekleniyor. İşte Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı tüm detayları...

Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Cidde'deki King Abdullah Sports City Stadyumu, yılın ilk taktik savaşına ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Al Ahli, bu sezonda özellikle Ivan Toney ve Galeno gibi isimlerle hücumda etkili olurken; Edouard Mendy ve Riyad Mahrez gibi yıldızlarının AFCON (Afrika Uluslar Kupası) nedeniyle eksikliğini hissedecek. Öte yandan, ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olan Al Nassr cephesinde ise tek hedef galibiyet. Kariyerinin 958. golünü arayan Cristiano Ronaldo ve ligin gol krallığında zirveyi paylaşan Joao Felix, Al Ahli savunmasının en büyük sınavı olacak. Sezon başında Süper Kupa'da rakibine penaltılarla kaybeden Al Nassr için bu maç, aynı zamanda bir rövanş niteliği taşıyor. İşte Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı detayları...

Al Ahli Jeddah-Al Nassr MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı, 2 Ocak Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Ahli Jeddah-Al Nassr MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında, King Abdullah Sports City'de oynanacak nefes kesen Al Ahli Jeddah-Al Nassr mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

👉Al Ahli Jeddah-Al Nassr MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR👈

Al Ahli Jeddah-Al Nassr MUHTEMEL 11'LER

Al Ahli Jeddah: Sanbi; Majrashi, Demiral, Sulaiman, Hawsawi; Aljohani, Edoa, Goncalves; Galeno, Al-Buraikan, Toney

Al Nassr : Al-Aqidi; Al-Ghannam, Martinez, Al-Amri, Nasser; Brozovic, Angelo, Wesley; Coman, Felix, Ronaldo