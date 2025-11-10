İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter, evinde Lazio'yu Lautaro Martinez ve Ange-Yoan Bonny'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Yenilginin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, hakem eleştirisi yaptı. Inter'i galibiyeti nedeniyle tebrik eden İtalyan teknik adam, "Hakem sonuca etki etmedi. Inter bizden daha iyiydi ve hangi hakem olursa olsun maçı kazanırdı. Ama artık yurt dışından hakem getirmeyi düşünmemiz gerekiyor, durum oldukça vahim. Artık seviyeye uygun hakemler göremiyorum. Bu akşamki kesinlikle o seviyede değildi." dedi.

Sinirlenme nedeni hakkında konuşan Sarri, "Lautaro'nun Zaccagni'ye yaptığı faul sarı kartlıktı. Eğer o kart çıksaydı, Zaccagni oyundan çıkmak zorunda kalmazdı. Ama hakem sarı kart göstermedi, üstüne Zaccagni'yi kenara çıkardı ve biz o kanattan gol yeme riskiyle karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

Sarri'nin takımı Lazio, ligde çıktığı 11 maçta 15 puan alarak 9. sırada bulunuyor.