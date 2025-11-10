MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef Türkiye'de kaptanlar kimler oldu?

MasterChef Türkiye 2025’in 9 Kasım Pazar akşamı yayımlanan son bölümünde izleyiciler, haftanın en heyecanlı anlarından biri olan kaptanlık oyununa tanık oldu. Her hafta olduğu gibi bu bölümde de yarışmacılar, mavi takımın kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi.

A Spor

Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:00

Haftanın kaptanlık oyununda dikkat çeken detaylardan biri, yarışmacıların kullandığı teknikler ve sunumda gösterdikleri profesyonellik oldu. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacıların performanslarını değerlendirirken oldukça titiz davrandı. Özellikle Ayten'in tabağı, hem lezzet hem de denge açısından öne çıkarak ona kaptanlık unvanını kazandırdı. Yeni takımların belirlenmesiyle birlikte MasterChef Türkiye'de heyecan yeniden tırmandı. Haftanın ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya gelecek, en iyi menüyü çıkaran ekip dokunulmazlık avantajını elde edecek. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Kasım 2025 Pazar MasterChef 'te kaptan kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in takım kaptanları belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan Ayten ve Sümeyye oldu.

MAVİ TAKIM

Ayten (kaptan),

Sezer,

Gizem,

Özkan,

Ayla,

Onur,

Barış

KIRMIZI TAKIM

Sümeyye (kaptan),

Furkan,

Çağatay,

Hakan,

Eylül,

Mert,

Murat Can.

