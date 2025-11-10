2025 CANLI ALTIN FİYATLARI | 10 Kasım Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Güncel altın fiyatları, piyasayı adım adım izleyen yatırımcılar için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Son dönemdeki sert fiyat değişimleri, altın sahiplerinde soru işaretleri yaratsa da haftanın kapanışında yaşanan yükseliş, piyasalara yeniden canlılık getirdi. Cuma gününü %0,6 oranında değer kazanarak tamamlayan altın, yukarı yönlü hareketini sürdürürken gözler yeni haftaya çevrildi. Bu nedenle vatandaşlar, “Gram altın bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın fiyatları ne kadar?” gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte, 10 Kasım Pazartesi canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.11.2025 06:41

Altın piyasasında beklenen hareketlilik kendini göstermeye başladı. Uzun süredir yatırımcıların yakın takibinde olan "güvenli liman" altın, yeniden yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimi için net bir sinyal vermemesi sonrasında kısa süreli bir gerileme yaşayan altın fiyatları, uzmanların tekrar faiz indirim ihtimalini gündeme taşımasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcılar ise gözlerini her zaman olduğu gibi Kapalı Çarşı'dan gelen verilere çevirmiş durumda. Peki, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 10 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları...

CANLI DÖVİZ KURU 10 KASIM

◼ABD Doları: 42.22 (Alış) - 42.24 (Satış)

◼EURO: 48.80 (Alış) - 48.83 (Satış)

◼STERLİN: 55.37 (Alış) - 55.65 (Satış)

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 KASIM

▶Gram Altın Alış: 5.492,10₺

▶Gram Altın Satış: 5.492,86₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.171,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.245,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.341,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.479,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.570,00₺

▶Tam Altın Satış: 36.829,00₺

▶Ata Altın Alış: 37.554,00₺

▶Ata Altın Satış: 37.801,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.117,76₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.348,99₺

▶Gümüş Alış: 66.56₺

▶Gümüş Satış: 66.61₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 10 Kasım Pazartesi günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.