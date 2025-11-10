Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler hakkında karar verildi.
17'si hakem 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maç sonucunu etkileme suçu nedeniyle aralarında bir futbol kulübü başkanının da bulunduğu 18 kişinin mahkemeye sevk edildiğini açıkladı.