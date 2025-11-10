Son dakika Galatasaray haberleri: Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Naglesmann, Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Leroy Sane hakkında açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, 29 yaşındaki oyuncunun performansından tam olarak memnun olmadığını ve daha iyisini yapması gerektiğini vurguladı. İşte detaylar... | GS Spor haberleri
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Wolfsburg'daki milli takım kampında yaptığı açıklamada Leroy Sane hakkında konuştu.
Alman teknik adam, "O, artık milli takım seviyesinde kendini kanıtlamak için sonsuz fırsatları olmadığını biliyor — en azından benim yönetimim altında. Performansından tam olarak memnun değilim.
Eğer o pozisyonda altı-yedi oyuncu arasından seçim yapabilseydik, onun işi çok daha zor olurdu. O, aslında her şeyi yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Tek yapması gereken, bunu sahaya yansıtmak.
Profil olarak o pozisyon için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip. Bu yüzden şu anda bir fırsatı var. İstatistikleri ve performansı sezona başlarken olduğundan belirgin biçimde daha iyi — hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde. Ama hâlâ atması gereken birkaç adım var; hem burada hem de kulübünde daha iyi olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.