İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Birghton'ın Cyrstal Palace'a karşı oynadığı mücadelede maçın oyuncusu seçildi. Premier Lig'in 11. haftasında karşılaşan iki ekip, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
26 yaşındaki sol bek oyuncusu, maçta 6/10 ikili mücadele, 2 top kapma ve %83 pas isabetiyle oynadı.
Ferdi wins another Player of the Match award! 🇹🇷✨ @British_Airways 🏆 pic.twitter.com/Xy29lYPlFt— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 10, 2025