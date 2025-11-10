Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Lucas Torreira maçın ardından bir paylaşım yaptı. Uruguaylı oyuncu, her şeye ve herkese karşı mücadele ettiklerini söyledi. İşte detaylar...

Sakatlığı sebebiyle 64 dakika süre aldığı maçın ardından düşüncelerini ifade eden Uruguaylı oyuncu, "Sizin için (taraftarlar) ayağa kalkıp devam edeceğiz. En iyi maçımız değildi ve bunun farkındayız. Her şeye ve herkese karşı oynadığımızı biliyoruz. O yüzden çalışma, hatalarımızı düzeltme ve gelişme zamanı. Önümüzde çok önemli şeyler var. Hadi Gala." ifadelerini kullandı.