Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında ağırladığı Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz açıklamalarda bulundu.

Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Plzen maçının hakemiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

'PLZEN MAÇININ HAKEMİYLE İLGİLİ UEFA'YA BİR BAŞVURU YAPTIK'

"Plzen maçının hakemiyle ilgili UEFA'ya bir başvuru yaptık. Hem disiplin sürecinin işletilmesi hem de Fenerbahçe'nin bundan sonraki maçlarına görevlendirilmemesi konusunda talebimiz oldu. Dün akşam itibarıyla başvurumuzu yaptık. Onunla ilgili de iletişim ekibimiz basına bilgilendirme yapacak."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanına konuk olmuştu. Temsilcimiz, mücadelenin 90+5. dakikasında Jhon Duran'ın Viktoria Plzen ceza sahası içerisinde rakip oyuncu tarafından yere düşürülmesinin ardından penaltı beklemiş, mücadelenin hakemi Allard Lindhout VAR'dan gelen inceleme tavsiyesinin ardından pozisyonu izlese de kararı değiştirmemişti.