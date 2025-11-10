Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 10 Kasım'da Fenerbahçe Vapuru'nda düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreninde anlamlı açıklamalarda bulundu.

İŞTE SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI

"Çok önemli bir etkinlik. Bunu bizden önce yapan yönetimi tebrik ediyorum. Bize de ilk defa nasip oldu. Bu inşallah senelerce devam edecek, bizden sonra da devam edecek. Çok önemli bir etkinlik. Bunun bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Fenerbahçe her yerde. Tribünlerde, sahada, kulüpte her yerde Fenerbahçeli çocuklarımızın hepsi Atatürkçü. Bundan gurur duyuyoruz."