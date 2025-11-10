Milan G.Saray'ın yıldızını gözüne kestirdi: Modric'in halefi olacak!
İtalyan ekiplerinden Milan, 40 yaşına gelen ve sezon sonunda futbolu bırakacak olan Luka Modric'in yerini doldurmak istiyor. Serie A devi, Modric'in halefi olarak bonservisi Galatasaray'da bulunan yıldız futbolcuyu gözüne kestirdi.
Milan'ın hedefindeki ilk isim, Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo. Fichajes'in haberine göre, Torino ekibiyle iyi bir performans sergileyen İtalyan oyuncu, gösterdiği performansla Milan sportif direktörlüğünün ilk tercihi haline geldi.
Haberde yer alan bilgilere göre Milan yönetimi, Zaniolo'nun Modric'in doğal halefi olabileceğine, jenerasyon geçişini takım dengesini bozmadan liderlik edebileceğine inanıyor. Milano ekibi, oyuncu için 10 ila 12 milyon euro arasında bir teklif sunmayı planlıyor.
2027'ye kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Zaniolo, sezon başında satın alma opsiyonlu kiralık olarak Udinese'nin yolunu tutmuştu. Milan'ın, hızlı davranması halinde doğrudan Galatasaray ile görüşerek Udinese'den önce harekete geçebileceği belirtliliyor.
Bu sezon Udinese formasıyla 677 dakika süre alan Zaniolo, 14 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.