Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Adliyeye sevk edildiler

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler hakkında karar verildi.
17'si hakem 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
💥 FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI! 🚨 Bahis iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. pic.twitter.com/9ihUgYUKrI— A Spor (@aspor) November 10, 2025