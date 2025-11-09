Fransa Ligue 1'de 12. hafta heyecanı, Strasbourg ile Lille karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde 19 puana sahip ev sahibi takım, Stade De La Meinau'da ağırlayacağı rakibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Konuk ekip ise 20 puana sahip olduğu ligde başarılı performansını sürdürüyor. Bu sezon yalnızca 3 mağlubiyet alan Bruno Genesio'nun öğrencileri, son karşılaşmasında Angers'i mağlup etmesinin ardından yeni bir galibiyet serisi hedefiyle sahaya çıkacak. Peki Strasbourg - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Strasbourg - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de heyecan, 12. hafta maçlarıyla doruğa yükseldi. Strasbourg, evinde Lille'yi konuk edecek. Ligue 1'de ilk 11 hafta sonunda puan durumunun ilk yedi sırasında bulunan takımların aralarında oynadığı maçlarda en düşük puanda kalan ekip olan ev sahibi, bu maçtan alacağı kritik 3 puan ile zirve yarışına ortak olmak istiyor. Lille ise son hafta Kızılyıldız ile oynadığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmasının ardından deplasmanda moral depolamak için sahaya çıkacak. İşte Strasbourg - Lille maçı detayları...

Strasbourg - Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Strasbourg - Lille maçı, 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Strasbourg'daki Stade De La Meinau'da yapılacak karşılaşma, Türkiye saati ile 19.15'te başlayacak.

Strasbourg - Lille MAÇI HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Lille maçı, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı François Letexier yönetecek.

Strasbourg - Lille MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Starsbourg: Penders; Doue, Hogsberg, Chilwell; Ouattara, El Mourabet, Barco, Amougou; Paez, Enciso; Panichelli

Lille: Ozer; Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud; Andre, Bouaddi; Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Giroud