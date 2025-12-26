Afrika Uluslar Kupası A Grubu 2. maçında Fas ile Mali karşı karşıya geldi. Bu mücadelede 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin yıldız ismi Youssef En-Nesyri de forma giydi. İşte detaylar...

Afrika Uluslar Kupası A Grubu 2. maçında Fas ile Mali karşı karşıya geldi. Bu mücadelede 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadelede Fas'ın golünü 45+5. dakikada Diaz penaltıdan kaydetti.

Bu gole Mali'den 64. dakikada penaltıdan Sinayoko cevap verdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Fas maçın ardından A Grubu'nda 4 puanla lider konumda yer alıyor. Mali ise 2 puanla 2. sırada bulunuyor. Mücadelede ayrıca Fenerbahçe'nin futbolcusu En-Nesyri 70. dakikada El Kaabi'nin yerine oyuna dahil oldu.