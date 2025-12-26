Türk futbolunda bahis soruşturması sürerken Ali Palabıyık ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Palabıyık, Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilmesi üzerine PFDK'ya sevk edildi. FIFA kokartlı eski hakem, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yazı ve evraklar ile olay hakkında açıklamada bulundu. İşte o ifadeler...

"NUMARAMI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALMIŞTIM"

"Biraz önce Now Spor yayını esnasında tarafıma TFF Hukuk Müşavirliği'nden mail gelmiş. TC Kimlik bilgilerim kullanılarak, İddaa'nın hangi sanal bayisine ait olduğunu bilmediğim platformunda, pek çoğunun adını bile söyleyemediğim, ismini bile duymadığım liglerden kuponlar yapılmış olduğunu gördüm.

2022 yılı Kasım ayına ait 12 kupon, 2022 Aralık ayına ait 1 kupon yapılmış olduğunu görmekteyim.

Kuponlara konulan maçlar dahi sanki kasten dünyanın 4 bir yanından takımlar seçilerek derlenmiş nitelikte.

Kuponlar 7 Kasım, 25-26-28 Kasım ve 14 Aralık'ta oynanmış.

Neden bu tarihlerde böyle bir kumpas kurulmak istenmiş diye düşünürken, G.Saray-Alanyaspor maçını 23 Ekim 2022 tarihinde yönetmiştim. Maç sonrasında çok sayıda tehdit de almıştım. Gelen yüzlerce tehdit mesajından sonra o dönemki cep telefonumun numarasını dahi değiştirmek zorunda kalmıştım. O maçtan 15 gün sonra TCKN numaramla bir sanal bayiye üye olunmuş ve bu garip kuponlar yapılmış. 16 Kasım 2022'de yeni telefon numaramı almak zorunda kalmıştım.

TFF Hukuk Müşavirliği, ilk bahis açıklaması döneminde pek çok hakemin tckn'si kullanılarak bilgisi olmadan açılan hesapları tecrübe etmişken, aynı konuyla itibarımı zedeleyici davranış sergilemesi çok manidardır.

Green Card sürecimin tamamlanması için 4 aydır Amerika'da bulunmaktaydım. Yaşanan bu olaylar ve Babamın rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'ye dönüyorum.

Avukatlarım aracılığıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ve TFF'ye gerekli başvurularımızı yapacağım. Bu haksız linç karşısında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım. Sosyal medyada TFF'nin bu açıklamasını fırsat bilenlere de yine adalet önünde gerekli girişimlerimi yapacağım.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

Ekte:

1-TFF'den gelen dosyada oynadığım iddia edilen abuk subuk maçlar, tarihleri, yatırıldığı iddia edilen tutarlar

2-GS-Alanya maçının detayları

3- Telefonumun numarasını değiştirdiğim tarihe dair GSM operatörü bilgisi

yer almaktadır."