UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Salı günü TSİ 23.00'te oynanan karşılaşmada Tottenham, sahasında Kopenhag'ı 4-0 yendi.
Londra ekibi, Brennan Johnson'un 19. dakikadaki golüyle öne geçerken Wilson Odobert, Micky van de Ven ve Joao Palhinha'nın golleri ikinci yarıda farkı açtı. Johnson, ikinci yarıda gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraksa da Tottenham üstünlüğünü korudu.
Bu galibiyetle birlikte İngiliz temsilcisi puanını 8'e yükseltirken Kopenhag, gruptan çıkma şansını zora soktu.