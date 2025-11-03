Son olarak mali durumu hakkında çıkan haberleri de değerlendiren Ronaldo, "Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten." sözleriyle iddiaları yanıtladı. Tecrübeli futbolcunun bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.