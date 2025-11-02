Wolverhampton'da Vitor Pereira ile yollar ayrıldı!

İngilter Premier Lig takımlarından Wolverhampton Wanderers'ta, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Vitor ve ekibine geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri yorulmak bilmez çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Premier Lig'de 10 hafta sonunda son sırada yer alan Wolverhampton, yalnızca 2 puan toplayabilmişti.