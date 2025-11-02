İngilter Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Vitor ve ekibine geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri yorulmak bilmez çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İngiltere Premier Lig'de 10 hafta sonunda son sırada yer alan Wolverhampton, yalnızca 2 puan toplayabilmişti.
Wolves have parted company with head coach Vitor Pereira. We would like to thank Vitor and his staff for their tireless work during their time at Molineux.— Wolves (@Wolves) November 2, 2025