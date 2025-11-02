Manisa FK - Amed SF maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir? Trendyol 1. Lig'in heyecanlı haftalarından biri, Manisa FK – Amed SF karşılaşmasıyla yaşanacak. Ev sahibi Manisa FK, son haftalarda yakaladığı form grafiğini sürdürmek ve sahasında galibiyet serisini devam ettirmek için sahaya çıkacak. Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele, ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Manisa FK için büyük önem taşıyor. Deplasman ekibi Amed SF, zorlu bir deplasman mücadelesinde sürpriz peşinde olacak. Teknik direktörler, hem savunma hem hücum taktiklerini dikkatlice planlayarak sahaya çıkacak. Manisa FK'nin hızlı kanat oyunları ve orta sahadaki dinamizmi, Amed SF'nin savunma hattını zorlayabilir. Peki, Manisa FK - Amed SF maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir? Detaylar haberimizde...

MANİSA FK - AMED SF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK - Amed SF maçı, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 13.30'da oynanacak.

MANİSA FK - AMED SF MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Manisa'nın ev sahipliğinde 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu kritik maç, hem Bein Sports Max 1 hem de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANİSA FK - AMED SF MAÇI NASIL İZLENİR?

TRT Spor kanalı üzerinden maçı şifresiz olarak izlemek mümkün olacak.

MANİSA FK - AMED SF MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!