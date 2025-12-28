Fildişi Sahili-Kamerun MAÇI İZLE | Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Afrika Kupası F Grubu’nda 2. hafta, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir dev randevuya sahne oluyor. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya moralli başlayan Fildişi Sahili ile Kamerun, bu kez grup liderliği için kozlarını paylaşacak. Hata payının neredeyse sıfır olduğu bu zorlu karşılaşma öncesinde, maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı büyük merak konusu. Peki, Fildişi Sahili-Kamerun maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?