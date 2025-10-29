İtalya Serie A’nın 9. haftasında futbol tutkunlarını nefes kesecek bir karşılaşma bekliyor. Roma, sahasında Parma’yı konuk edecek. Gasperini yönetiminde sezona oldukça formda başlayan başkent ekibi, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Son 5 maçta 4 galibiyet alan kırmızı-sarılılar, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Hedef ise bu karşılaşmadan 3 puan çıkararak puanını 21’e yükseltmek. Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Parma ise 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Peki, Roma-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma, sahasında Parma'yı konuk edecek. Gasperini yönetiminde sezona oldukça formda başlayan başkent ekibi, son 5 lig maçında aldığı 4 galibiyetle dikkat çekiyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Roma, bu mücadeleden 3 puan çıkararak puanını 21'e yükseltmeyi hedefliyor. Konuk ekip Parma ise sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. 7 puanla 15. sırada yer alan sarı-mavili ekip, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak çıkış yakalamanın peşinde. Peki, Roma-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Roma-Parma maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

ROMA-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Parma maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-PARMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar, Zeki Çelik, Mancini, N'Dicka, Tsimikas, Kone, Cristante, Wesley, El Aynaoui, Bailey, Dybala

Parma: Suzuki, Del Prato, Circati, Valenti, Bernabe, Estevez, Keita, Ordonez, Britschgi, Pellegrino, Cutrone