Fransa Ligue 1’de 10. hafta sahneye bir başka heyecan dolu mücadeleyle çıkıyor. Ligde zor günler geçiren Metz, taraftarı önündeki Lens’i ağırlayacak. Bordo-beyazlı ekip, sezon boyunca peşini bırakmayan galibiyet hasretine son vererek yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor. Sezona yüksek tempoyla başlayan ve topladığı 19 puanla zirve yarışının sıcak takipçisi olan Lens, form grafiğini daha da yükseltmenin peşinde. Peki, Metz-Lens maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Metz-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 10. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Metz, sahasında Lens'i konuk ediyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Metz, bu sezon henüz alamadığı ilk galibiyeti elde ederek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Öte yandan Ligue 1'de sezona oldukça iddialı bir başlangıç yapan Lens, topladığı 19 puanla zirve yarışının en güçlü takipçilerinden biri konumunda. Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, Metz deplasmanından da 3 puanla ayrılıp galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Peki, Metz-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

METZ-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında oynanacak Metz-Lens maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.