Ukrayna Kupası'nda heyecan Dinamo Kiev-Shakhtar Donetsk mücadelesi ile devam etti. Arda Turan yönetimindeki Donetsk temsilcisi, karşılaşmayı 2-1 kaybetmesinin ardından turnuvadan elendi. Dinamo Kiev'in gollerini dakika 72'de Andriy Yarmolenko ve dakika 79'da Eduardo Guerrero kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golünü ise 49. dakikada Luca Meirelles attı.
Dinamo Kiev 2-1 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Kiev, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardıdan Arda Turan'ın ekibi kupaya veda etti
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2025 - 21:14