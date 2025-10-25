Almanya Bundesliga'nın 8. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Joshua Kimmich, 69. dakikada Raphael Guerreiro ve 80. dakikada Lennart Karl kaydetti.

Ev sahibi ekipte Jens Castrop 19. dakikada kırmızı kart görürken 75. dakikada Kevin Stöger penaltıdan yararlanamadı.

Liderliğini sürdüren Bayern Münih 8'de 8 yaptı ve puanını 24'e yükselti. Galibiyeti bulunmayan Mönchengladbach ise 3 puanda kaldı.