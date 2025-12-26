Al Kholood-Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pro Lig maratonunda 10. hafta, Al Kholood'un sahası olan Al Hazm Kulüp Stadyumu'nda stratejik bir kapışmaya sahne oluyor. Sezona kısıtlı bir kadroyla başlamasına rağmen dirençli bir oyun sergileyen ve 9 puanla orta sıralara tutunmaya çalışan Al Kholood, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Diğer yanda ise Al Taawon, kompakt oyun yapısıyla sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Sonuçları puan tablosunda kritik önem taşıyan Al Kholood-Al Taawon maçnının detayları...

Al Kholood-Al Taawon MAÇI NE ZAMAN?

Al Kholood-Al Taawon maçı 26 Aralık Cuma günü, Al Hazm Kulüp Stadyumu'nda oynanacak.

Al Kholood-Al Taawon MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftası kapsamında oynanacak olan Al Kholood-Al Taawon maçı, Türkiye saati ile 18.00'de start alacak.

Al Kholood-Al Taawon MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Al Taawon maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.