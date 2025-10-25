Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, sahasında Sunderland'e uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Sunderland karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede kazanan taraf, 2-1'lik skorla konuk takım oldu.

Sunderland'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Wilson Isidor ve 90+3. dakikada Chemsdine Talbi kaydetti. Chelsea'nin 4. dakikada Alejandro Garnacho ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

Sunderland bu sonuçla puanını 17'e çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Chelsea ise 14 puanla 7. sırada kaldı.