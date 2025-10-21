Real Madrid'den Arda Güler kararı! Manchester City ilgileniyordu.

Real Madrid formasıyla adından söz ettiren milli oyuncumuz Arda Güler, birçok kulübün ilgisini çekmiş durumda. Son olarak İngiliz devi Manchester City oyuncu için temaslara başladı. Real Madrid, Arda için kararını verdi. İşte detaylar...