Real Madrid'den Arda Güler kararı! Manchester City ilgileniyordu.
Real Madrid formasıyla adından söz ettiren milli oyuncumuz Arda Güler, birçok kulübün ilgisini çekmiş durumda. Son olarak İngiliz devi Manchester City oyuncu için temaslara başladı. Real Madrid, Arda için kararını verdi. İşte detaylar...
Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'de yükselişine devam ediyor. Süre aldığı her maçta hücumda iyi performans gösteren Arda'ya birçok kulüp talip oldu.
Bu ilgilerden sonra Real Madrid yönetimi, sezon sonunda Arda Güler'in sözleşmesini iyileştirmeyi planlıyor. İspanyol basınından DefensaCentral'de yer alan haberlere göre, Manchester City de oyuncuyla yakından ilgileniyor. Pep Guardiola'nın özel isteğiyle başlatılan bu ilgi, Arda'nın oyun tarzının City'nin sistemine çok uygun görülmesinden kaynaklanıyor.
Arda Güler ise Madrid'de oldukça mutlu. Xabi Alonso'nun kendisine verdiği fırsatlarla takımdaki rolü büyürken, uzun yıllar Real Madrid'de kalmak istediği belirtiliyor. Genç yıldızın performansı, sezon başından bu yana Avrupa'da dikkat çeken istatistiklerle destekleniyor.
Bu sezon orta sahada oynadığı futbolla Real Madrid'in oyununa yön veren Arda, pas kalitesi ve alan okuma becerisiyle öne çıkıyor. Takım içindeki rolü, bazı çevrelerce Xabi'nin Leverkusen döneminde Wirtz'e verdiği rolle karşılaştırılıyor.
Kulüp cephesi ise oldukça rahat. Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor ve serbest kalma bedeli astronomik düzeyde. Ayrıca futbolcunun Madrid'deki yaşamından ve takımdaki konumundan memnun olduğu ifade ediliyor. Yönetimin hedefi, genç yıldızın maaşında iyileştirme yaparak sözleşmesini birkaç yıl daha uzatmak.