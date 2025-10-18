Fransa Ligi'nin 8. haftasında Marsilya, evinde Le Havre ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip maçı 6-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Marsilya'nın galibiyet golleri 35, 67, 72, 76. dakikalarda Mason Greenwood, 88. dakikada Robinio Vaz ve 90+3. dakikada Michael Amir Murillo'dan geldi. Konuk takımın sayılarını ise 24. dakikada Yassine Kechta ve 90+2. dakikada Abdoulaye Toure kaydetti. Öte yandan Le Havre'da Gautier Lloris 36. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Marsilya 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Le Havre ise 6 puanla 16. sırada kaldı.