Kenan Yıldız için transfer iddiası! Sözleşmesi hazır...
A Milli Takımımızın yıldız ismi Kenan Yıldız için dünya devleri sıraya girdi. Genç futbolcu için Real Madrid'in ardından o takımda devreye girdi. İşte ayrıntılar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 15.10.2025 - 12:44
Kariyerini Juventus'ta sürdüren milli futbolcu Kenan Yıldız, gündem olmaya devam ediyor.
Yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Bulgaristan maçında 2 gol attıktan sonra Gürcistan maçını da boş geçmedi.
İtalyan devinde de başarılı bir performans sergileyen genç oyuncunun adı Real Madrid ile anılmıştı.