2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 4. hafta karşılaşmasında İskoçya ile Belarus, sahaya çıkıyor. Namağlup olarak yoluna devam eden ev sahibi İskoçya, taraftar desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 10'a taşımayı amaçlıyor. Öte yandan, deplasmanda sahaya çıkacak Belarus ekibi ise ilk puanlarını kazanmak için etkili bir oyun sergilemeyi hedefliyor. Maç öncesinde her iki takımın da kadro tercihleri ve sahadaki taktik hamleleri merak konusu olurken, futbolseverler özellikle "İskoçya-Belarus maçı canlı izle" aramalarıyla karşılaşmayı takip etme yollarını araştırıyor. Peki, İskoçya-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSKOÇYA-BELARUS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 4. haftasında oynanacak İskoçya-Belarus maçı 12 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İSKOÇYA-BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya-Belarus maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA-BELARUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İskoçya: Gunn; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Doak; Adams

Belarus: Pavlyuchenko; Karpovich, Parkhomenko, Zabelin, Volkov, Pyachenin; Myakish, Kalinin, Ebong; Melniçenko, Barkovski