Dünya Kupası Elemeleri F Grubu’nda Portekiz, sahasında İrlanda’yı 1-0 mağlup etti. Zorlu geçen karşılaşmada tek gol uzatma dakikalarında geldi. Ev sahibi ekip, bu galibiyetle grupta liderliğini sürdürdü.

Maçın en kritik anlarından biri 75. dakikada yaşandı. Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun ayağından bir penaltı fırsatından yararlanamadı. Ancak 90+1. dakikada sahneye çıkan Ruben Neves, Trincao'nun asistinde topu filelere göndererek takımına üç puanı kazandırdı.

Bu sonuçla Portekiz puanını 9'a çıkararak liderliğini korudu, İrlanda ise 1 puanla grubun son sırasında kaldı.