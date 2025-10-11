CANLI SKOR ANA SAYFA
G.Saray GAİN deplasmanda galip G.Saray GAİN deplasmanda galip 16:33
Galatasaray Başakşehir hazırlıklarına devam etti Galatasaray Başakşehir hazırlıklarına devam etti 15:41
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 15:29
Trabzonspor Rizespor hazırlıklarına devam etti Trabzonspor Rizespor hazırlıklarına devam etti 14:46
Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü 14:42
G.Saray’da Jakobs geri dönüyor! G.Saray’da Jakobs geri dönüyor! 14:40
Daha Eski
Trabzonspor’da mali istikrar dönemi Trabzonspor’da mali istikrar dönemi 13:57
Ederson'un sahalara dönüş tarihi belli oldu! Ederson'un sahalara dönüş tarihi belli oldu! 12:10
Özbek: Finansal bağımsızlığı sağladık! Özbek: Finansal bağımsızlığı sağladık! 11:49
Fatih Tekke’den G.Saray için özel plan! Fatih Tekke’den G.Saray için özel plan! 10:45
Sergen Yalçın'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! Sergen Yalçın'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! 10:27
F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden! F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden! 10:07
İtalya 3 puanı 3 golle aldı!
Portekiz son anlarda güldü!
Başkan Erdoğan'dan Ç. Rizespor'a ziyaret!
