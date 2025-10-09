2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Güney Kıbrıs, sahasında Bosna Hersek’i konuk edecek. Grupta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede yer alan Bosna Hersek, bu zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Ev sahibi Güney Kıbrıs ise topladığı 4 puanla orta sıralarda yer alıyor. Bosna Hersek cephesinde ise gözler, tecrübeli golcü Edin Dzeko’nun sahada olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Peki, Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KIBRIS - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. haftasında oynanacak Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

GÜNEY KIBRIS - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

AEK Arena'da oynanacak Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÜNEY KIBRIS - BOSNA HERSEK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Güney Kıbrıs: Mall; Shikkis, Sielis, Laifis, Pileas; Kousoulos, Charalampous; Loizou, Kyriakou, Tzionis; Pittas

Bosna Hersek: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Mujakic; Memic, Sunjic, Tahirovic, Gigovic; Dzeko, Tabakovic