Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında nefes kesen derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde üçte üç yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe, Marta Cox'un penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibi Beşiktaş, 16. dakikada Esra Manya'nın kaydettiği golle skoru eşitlese de 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Marta Cox, takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 9'a çıkararak liderlik koltuğuna yerleşti. Sezona iki galibiyetle başlayan Beşiktaş ise ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.