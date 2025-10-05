Premier League’in 7. haftasında Wolverhampton ile Brighton, Molineux Stadyumu’nda 1-1 berabere kaldı. Eski Fenerbahçe futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ve teknik direktörü Vitor Pereira, karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Premier League'in 7. haftasında Wolverhampton, kendi evinde Brighton'ı ağırladı. Eski Fenerbahçe'liler Ferdi Kadıoğlu ve Vitor Pereria'nın karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan çıkmadı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Wolverhampton öne geçti. Brighton kalecisi Verbruggen'in hatasında top kendi ağlarına gitti ve ev sahibi ekip 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Brighton ikinci yarıda daha fazla risk alarak baskısını artırdı. Aradığı golü 86. dakikada Van Hecke ile buldu. Hollandalı savunmacı, topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Maçın dikkat çeken bir diğer olayı ise Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın 20. dakikada kırmızı kart görerek tribüne gönderilmesi oldu.

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı. Genç oyuncu hem savunmada hem hücumda aktif bir performans sergileyerek takımına katkı sağladı.

Taraflar bu sonuçla birer puanı paylaşırken, Brighton puanını 9'a yükseltti, Wolves ise 2 puanda kaldı.