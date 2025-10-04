İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea, Liverpool'u 2-1 mağlup etti.
Chelsea'nin golleri 14. dakikada Moises Caicedo ve 90+6. dakikada Estevao'dan geldi. Konup ekip Liverpool'un tek golünü ise 63. dakikada Cody Gakpo attı.
🪄 18 yaşında, Liverpool'a 90+5'te gol atarak galibiyeti getirmek... 🔵 Chelsea'nin yeni prensi Estevao 3 puanı söktü, aldı... | #PL pic.twitter.com/6FkolpxxAo— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 4, 2025
Bu sonuçla birlikte Chelsea, çıktığı 7 maçta 3. galibiyetini alarak 11 puana yükseldi. Liverpool ise ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı.