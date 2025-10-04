CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ndidi'den büyük hata! Ndidi'den büyük hata! 21:22
G.Saray taraftarı Filistin'i unutmadı! G.Saray taraftarı Filistin'i unutmadı! 21:05
Derbide gergin anlar: Emirhan ve Osimhen... Derbide gergin anlar: Emirhan ve Osimhen... 20:53
G.Saray 10 kişi kaldı! G.Saray 10 kişi kaldı! 20:45
G.Saray'da yıldız isim oyuna devam edemedi! G.Saray'da yıldız isim oyuna devam edemedi! 20:27
G.Saray taraftarı Gürsoy Yalçın'ı andı! G.Saray taraftarı Gürsoy Yalçın'ı andı! 20:04
Daha Eski
Sergen Yalçın'dan derbi öncesi flaş sözler! Sergen Yalçın'dan derbi öncesi flaş sözler! 19:31
Okan Buruk'tan maç önü flaş sözler! Okan Buruk'tan maç önü flaş sözler! 19:28
G.Saray - Beşiktaş | CANLI G.Saray - Beşiktaş | CANLI 17:51
Beşiktaş taraftarı stadyuma geldi! Beşiktaş taraftarı stadyuma geldi! 17:48
Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! 17:37
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 16:34
Inter Cremonese karşısında farka gitti!
Chelsea derbide son dakikalarda güldü!
Gönül Dağı 188. Bölüm fragmanı! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Atalanta-Como maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE