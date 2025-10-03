UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Lille, deplasmanda Roma'yı 1-0 mağlup etti. Fransız temsilcisinin kalesini koruyan milli futbolcumuz Berke Özer ise üst üste kurtardığı 3 penaltıyla maça damgasını vurdu. 25 yaşındaki file bekçisinin bu performansı da Fransız basınında manşet oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Lille, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. hafta maçında Roma deplasmanına konuk oldu. Fransız ekibi, 6. dakikada Hakon Arnar Haraldsson'un attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Lille'in kalesini koruyan milli futbolcumuz Berke Özer ise üst üste kurtardığı 3 penaltıyla maça damga vuran isim oldu. Özer'in bu performansını Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, manşete taşıdı. "ÖZER BU İŞ TAMAM" başlığını atan L'Equipe, "Lillelilerin Roma'nın sahasında elde ettiği büyük başarı. Maçın adamı, LOSC'un kalecisi oldu: üç kez penaltı kurtararak unutulmaz bir performans sergiledi. Pazar akşamı Bruno Genesio'nun öğrencileri Ligue 1'de PSG'yi ağırlayacak." İfadelerine yer verdi.

