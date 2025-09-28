İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Pisa, evinde Fiorentina'yı konuk edecek. İki takımda ligin ilk haftalarında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında ise maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Pisa-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A'nın 5. haftasında dikkatler Pisa-Fiorentina maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Pisa hem de Fiorentina, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Pisa-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PISA-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Pisa-Fiorentina maçı 28 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.