Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Atletico Madrid maçı sonrası...
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Milli yıldızımız Arda Güler takımı adına 1 gol ve 1 asistlik sergilese de Real Madrid sahadan 5-2'lik skorla yenik ayrıldı. Bu maç sonrası İspanya'nın önde gelen gazeteleri Arda Güler ile ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte ayrıntılar...
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid dev derbide karşı karşıya geldi. Real Madrid deplasmanda rakibine 5-2'lik skorla mağlup oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Arda'nın başarılı performansı İspanya'da gündem oldu.
MARCA: EN TUHAF DERBİSİ!
Marca karşılaşma hakkında, "Arda Güler'in en tuhaf derbisi: ilk yarıda kahraman, ikinci yarıda penaltıya neden oldu... ve yedek kulübesine gitti. Türk oyuncu, Real Madrid'in iki golünde de rol oynadı ve Madrid'in kaybettiği maçta şaşırtıcı bir şekilde oyundan alındı. Güler, Xabi Alonso'nun kendisine duyduğu güveni tüm sezon boyunca fazlasıyla geri ödüyor. Şu anda Xabi için vazgeçilmez olmasının nedenini gösterme fırsatını kaçırmadı. Türk tutkusu Madrid'i ele geçirdi." ifadelerine yer verdi.
AS Gazetesi ise milli yıldızımız hakkında, "Türk oyuncu, sahadan çıkana kadar Madrid'in en iyilerinden biriydi. Mbappé'ye ilk golü atması için pas verdi. Takımının İkinci golünü kaydetti. Sahanın her yerindeydi, savunmada elinden geleni yaptı... Sorun daha çok, Huijsen veya Carreras gibi bugüne kadar olağanüstü bir performans sergileyen birkaç oyuncunun aniden ortadan kaybolmasıydı." sözlerine yer verdi.