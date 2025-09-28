Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Atletico Madrid maçı sonrası...

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Milli yıldızımız Arda Güler takımı adına 1 gol ve 1 asistlik sergilese de Real Madrid sahadan 5-2'lik skorla yenik ayrıldı. Bu maç sonrası İspanya'nın önde gelen gazeteleri Arda Güler ile ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte ayrıntılar...