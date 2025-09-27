Como - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A’da heyecan dolu karşılaşmalar devam ediyor. Bugün saat 16.00’da Como ile Cremonese, sezonun kritik mücadelelerinden birinde kozlarını paylaşacak. Her iki takım da sahaya kazanmak için çıkacak ve bu karşılaşma ligde puan tablosunu etkileme potansiyeli taşıyor.

Como ile Cremonese, 1984-85 sezonundan bu yana ilk kez Serie A'da cumartesi günü Stadio Giuseppe Sinigaglia'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Como-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Como - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

COMO - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como ile Cremonese, bugün saat 16.00'da Serie A'da karşı karşıya geliyor.

COMO CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı S Sport Plus, Sport 2 ve Tivibu Spor 1'den canlı izleyebilir, tüm gol ve önemli anları kaçırmadan takip edebilirsiniz.

MAÇ ÖNCESİ

Como, 2025-26 sezonuna etkileyici bir başlangıç yaptı. Lariani, hafta ortasında Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek Coppa Italia'nın ikinci turunda önemli bir galibiyet aldı ve Aralık ayında Fiorentina ile son 16 turunda karşılaşmaya hazırlanıyor.

Bu hafta sonu, üst lige geri dönen Fabregas'ın takımı, ligde üst üste galibiyet elde etmeyi ve tüm kulvarlarda üç maçlık seri yakalamayı hedefliyor. Sinigaglia'daki güçlü performansları göz önüne alındığında, bu hedeflerin ulaşılabilir olduğu söylenebilir.

Şubat ayında Juventus'a yenildikten sonra, Sinigaglia'da en fazla puanı toplayan takım Inter Milan oldu. Como, ev sahibi olarak çıktığı diğer maçlarda beş galibiyet ve üç beraberlik elde etti. Mayıs ayında Nerazzurri'ye karşı alınan 2-0'lık yenilgi, Biancoblu'nun taraftarları önünde oynadığı son 16 maçta gol atamadığı tek karşılaşma olarak kayda geçti; bu durum, Fabregas'ın takımının bu hafta sonu gol üretme kapasitesini ön plana çıkarıyor.

Como, kötü gidişatını kırmak ve Cremonese'nin turnuvada üst üste kalesini gole kapattığı serisine son vermek istiyor. Bu bağlamda, ev sahibi ekibin hücumdaki keskinliği ve gol fırsatlarını değerlendirme yeteneği büyük önem taşıyacak.

MUHTEMEL 11'LER

Como'nun muhtemel ilk 11'i: Butez; Smolcic, Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Roberto; Voyvoda, Paz, Rodriguez; Morata

Cremonese'nin muhtemel ilk 11'i: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vendeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria