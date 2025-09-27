İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Chelsea ile milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını terlettiği Brighton Hove Albion karşılaşıyor Ferdi'nin ilk 11'de başladığı bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Chelsea ile milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını terlettiği Brighton Hove Albion karşı karşıya geliyor. Ferdi'nin ilk 11'de başladığı bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CHELSEA-BRIGHTON MAÇI 11'LERİ:

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Cucurella, Hato, Fernandez, Estevao, Caicedo, Santos, Neto, Pedro

Brighton: Verbruggen, Dunk, van Hecke, Veltman, Ferdi Kadıoğlu, Mitoma, Baleba, Gomez, Minteh, Ayari, Rutter

CHELSEA-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea-Brighton maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS MAX 2'de canlı yayınlanıyor.